طاجيكستان تستعيد 104 من مواطنيها من مخيم "الهول" السوري

أعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، إعادة 104 من مواطنيها من مخيمات معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا يوم الأحد.

وقالت الوزارة: "وفقا لتعليمات الرئيس إمام علي رحمن، في 21 مايو، أعيدت المجموعة الثانية من مواطني طاجيكستان المؤلفة من 104 أشخاص، من النساء والمراهقين والأطفال إلى بلادهم، على متن رحلة خاصة من سوريا".

وأضافت أن كل هؤلاء النساء والأطفال احتجزوا في مخيمات سورية، وكثير منهم زوجات قتلى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه "بناء على طلب الجانب الكازاخستاني، تم تسليم خمسة مواطنين من كازاخستان وأم وأربعة أطفال من سوريا إلى طاجيكستان في هذه الرحلة".

المصدر: نوفوستي