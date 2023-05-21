حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوناني يحصد 41.12% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الداخلية اليونانية حصول حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، على 41.12% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد فرز 34.13%، حصل حزب المعارضة الرئيسي، تحالف اليسار المتطرف "التحالف التقدمي" برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس، على 20.07% من الأصوات، والحزب اليساري "باسوك"- حركة التغيير - على 12.50% من الأصوات، والحزب الشيوعي اليوناني على 6.80%، والحزب اليميني إلينيكي ليزي ("الحل اليوناني") على 4.51% من الأصوات.

ووفقا لوزارة الداخلية اليونانية التي تنظم الانتخابات البرلمانية، فإن الأحزاب الأخرى لم تتغلب بعد على حاجز الثلاثة في المائة، ولن تدخل البرلمان، هذه الأحزاب مجتمعة تشكل 15% من الأصوات.

المصدر: تاس