"واس": اكتمال الاستعدادات لانطلاق رائدي الفضاء السعوديين اليوم

أكدت وكالة "ناسا" وشركتا "سبيس إكس" و"أكسيوم سبيس" والهيئة السعودية للفضاء استكمال استعدادات مهمة الفضاءAX-2 بموعدها مع مراعاة الأحوال الجوية للانطلاق إلى المحطة الدولية.

وبحسب المتحدثون في المؤتمر الصحفي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجر اليوم، تنطلق المهمة الفضائيةAX-2 إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية "دراغون 2"، التي تحمل على متنها 4 رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

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وأعربت المهندسة الشميمري، مستشارة الهيئة السعودية للفضاء، في المؤتمر الصحفي، عن ثقتها في تنفيذ رائدي الفضاء برناوي والقرني، المهمة العلمية لهما على محطة الفضاء الدولية بنجاج، وأنها لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية، وللمنطقة العربية كلها، وتمثل مصدر إلهام للشباب السعودي والعربي.

من جانبه، أشار مايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن الطقس مناسب لإطلاق الرحلة في موعدها.

المصدر: واس