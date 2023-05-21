مشاهد مرعبة لثوران بركان جبل إتنا الإيطالي (فيديو)

تسبب ثوران بركان جبل إتنا الإيطالي اليوم الأحد بتعطيل الرحلات الجوية عبر مطار مدينة كاتانيا، نتيجة تراكم الرماد البركاني على مدرجات المطار.

ووفقا لهيئة مطار مدينة كاتانيا، تم تعطيل حركة الطيران في المطار بالنظر إلى خطورة الملاحة الجوية في هذه الطروف، ولتفادي أية إشكالات في عمليات الإقلاع والهبوط من شأنها تعريض حياة الركاب للخطر.

ونتيجة لذلك تم إلغاء عشرات الرحلات في مطار كاتانيا، وتحويل بعضها الأخر إلى مطارات أخرى.

المصدر: لينتا. رو + إنترفاكس