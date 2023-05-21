موسكو: عقوبات الغرب ضد روسيا خلقت أزمة غذاء وطاقة عالمية

أكدت الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا أثارت أزمة غذاء وطاقة في العالم، وأن الدول المحتاجة تعاني من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها.

وقالت الوزارة في بيان عن نتائج القمة: "أصبحت آلية ضغط العقوبات الجماعية التي أنشأتها مجموعة السبع، سببا في أزمة الغذاء والطاقة العالمية.. الدول الأكثر احتياجا تعاني من العوائق التي أقامتها دول المجموعة على توريد المنتجات الغذائية الروسية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن النتيجة الرئيسية للقمة، هي مجموعة تصريحات مشبعة بمقاطع بغيضة معادية لروسيا والصين.

ونوهت الوزارة إلى أن مجموعة السبع، كانت ذات يوم عبارة عن تجمع يقوم أعضاؤه بتنسيق المواقف حول مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي، لكنها أصيبت في الوقت الراهن بانحطاط لا رجعة فيه.

وتحولت هذه المجموعة إلى "مفرخة" يتم فيها تحت قيادة الأنغلوساكسون، طبخ المبادرات المدمرة التي تقوض الاستقرار العالمي، والتي يتم فرضها على الدول التابعة لأمريكا من بين بلدان الناتو والاتحاد الأوروبي والتوابع الآخرين لواشنطن.

وعقدت قمة مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو، بالإضافة إلى زعماء دول المجموعة، تلقى رؤساء سبع منظمات دعوات لحضورها "الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة".

كما وصل الرئيس الأوكراني يوم السبت، لحضور القمة.

المصدر: RT + نوفوستي