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قديروف: المخابرات الأوكرانية تحاول اغتيالي

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قديروف: المخابرات الأوكرانية تحاول اغتيالي
RT
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قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، في حديث تلفزيوني، إن أجهزة استخبارات أوروبية تعد محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضده بواسطة المخابرات الأوكرانية.

وأضاف قديروف: "هم يبذلون كل جهودهم للتخلص مني. وهناك معلومات تفيد بأن بعض الأجهزة الأمنية الأوروبية المختصة، تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية ضدي، وذلك من خلال المخابرات الأوكرانية".

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في وقت سابق، اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، بضلوع الاستخبارات الأوكرانية في تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت شخصيات اجتماعية وصحفيين معروفين في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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