أكد الضابط الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوات كييف ستتعرض لنفس الكارثة التي حلّت بجيوش زعيم النازية والفاشية أدولف هتلر سنة 1944.

وأشار ديفيس، في مقال لصحيفة 19FortyFive، إلى أن الحلفاء في ديسمبر 1944، تحصنوا شرق فرنسا وبلجيكا، وفي ذلك الوقت، شنت القوات الألمانية هجوما مضادا مفاجئا واسع النطاق لوقف تقدم قوات الحلفاء.

وأضاف: "بعد النجاح الأولي، استنفدت القوات النازية بسبب القوات الهائلة للحلفاء، والقدرة الدؤوبة لصناعاتهم الحربية".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "على وشك الهجوم" في ظل ظروف مماثلة وبنفس الهدف تقريبا.

وفي وقت سابق، قال الخبير الأمريكي جيفري ساكس، إن أوكرانيا هي الخاسر الرئيسي نتيجة النزاع في جميع الأحوال، ويجب على كييف التفاوض.

كما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن الغرب يدرك أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق النصر في ساحة المعركة، ويستعد لبدء المفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي