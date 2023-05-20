دعا الخبير الكوري الشمالي، كيم ميونغ تشول، المجتمع الدولي لتقبّل انتصار روسيا الحاسم في أوكرانيا، وأكد أن على واشنطن إدراك أنها تقاتل جيش وشعب روسيا البطلين.

وكتب المحلل الكوري الشمالي في مقاله على موقع "وكالة الأنباء المركزية الكورية": "سيكون من الحكمة للولايات المتحدة وقواتها التابعة أن تتذكر دائما أنهم يقاتلون ضد الجيش والشعب الروسي الشجاع والبطل، والذين يقف بجانبهم على الدوام دول صديقة ومنصفة وقوية تناضل من أجل السلام والحقيقة الساطعة".

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وأشار إلى أن أوكرانيا أضحت الآن ساحة لاختبار لأسلحة الغرب الفتاكة.

وقال: "دعم الغرب لأوكرانيا ليس سوى مجرد جهود يائسة لأولئك الذين يقتربون من آجالهم ولحظاتهم الأخيرة"، مبينا أنه "حان الوقت لقيام مجتمع دولي عادل ينضبط وانتصار روسيا".

وفي السياق ذاته، كتب شول أن فلاديمير زيلينسكي وعصابته وكذلك "الدمى الأكثر ولاء للولايات المتحدة" تركوا مصير الشعب الأوكراني "في أيدي القوات الأجنبية الملطخة بالدماء"، وأكد أنهم هُزِموا بالفعل وحُكم عليهم بـ "مصير بائس".

المصدر: نوفوستي