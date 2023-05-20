خبير يكشف لـRT جانبا استراتيجيا لأهمية ورمزية السيطرة الروسية الكاملة على أرتيوموفسك

أكد الخبير السياسي مصطفى السعيد في تصريح لـRT، أن أهمية سيطرة روسيا الكاملة على أرتيوموفسك (باخموت) لا تأتي فقط من أهمية موقعها الاستراتيجي، وإنما من طبيعة المواجهة بمعاركها أيضا.

وقال: "الجيوش تلتقي أحيانا في مناطق ليست لها أهمية كبيرة، مثل عين جالوت أو حطين أو العلمين أو حتى ستالينغراد، ولكن يبقى التقاء حشود كبيرة من الجانبين وقتالهما الشرس هو المحدّد لأهمية المعركة".

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وتابع: "معركة أرتيوموفسك استمرت 224 يوما، وشارك فيها عشرات الآلاف من المقاتلين على الجانبين، وتجددت القوات أكثر من مرة، وسقط عشرات آلاف القتلى والجرحى، وهناك تقارير غربية عن سقوط نحو 40 ألفا من الجانب الأوكراني، الذي كان ينبغي أن ينسحب من المدينة شبه المحاصرة".

وأضاف: "أعلنت قيادة الجيش الأوكراني عزمها الإنسحاب، ويبدو أن الرفض كان سياسيا، سواء من القيادة السياسية أو من حلف الناتو، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للغاية ستؤثر على مسار الحرب، المرشحة لأن تصبح مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم