مدفيديف يدعو إيلون ماسك لزيارة مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى زيارة مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وذلك ردا على سؤال طرحه الأخير العام الماضي.

وفي أكتوبر من العام الماضي، علق السياسي على قرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس بالتنحي، وكتب على "تويتر": "إلى اللقاء، ومبروك للخس".

ورد ماسك على هذا المنشور مقدّرا روح الدعابة لدى مدفيديف، وسأل الملياردير الأمريكي كيف "تبلي" روسيا في أرتيوموفسك.

وكتب مدفيديف على تويتر ردا على تغريدة ماسك: "إيلون ماسك، سألتني عن باخموت.. تعال وانظر بنفسك!".

وأعلن اليوم السبت، يفغيني بريغوجين، مؤسس قوات "فاغنر"، فرض القوات الروسية سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك.

وأوضح أيضا أنه اعتبارا من 25 مايو، ستبدأ وحدات الطائرات الهجومية في الانسحاب لإخذ راحة وإعادة التدريب، مؤكدا أن مقاتلي "فاغنر" سيقيمون أيضا "خطوط الدفاع الضرورية"، وسيتم نقل السيطرة إلى وزارة الدفاع.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ودارت فيها معارك ضارية منذ عدة أشهر، أسفرت عن سيطرة القوات الروسية عليها.

المصدر: نوفوستي