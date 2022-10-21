ماسك يشيد بنكتة مدفيديف حول استقالة تراس

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على نكتة دمتيري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حول استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أمس الخميس.

وكتب رئيس شركة "تسلا" عبر "تويتر": "بصراحة (هذا) استهزاء جيد جدا".

وفي وقت سابق، هنأ مدفيديف في تغريدة ساخرة رأس الملفوف بـ "الانتصار" على تراس" كاتبا: "وداعا، وداعا @ trussliz، مبروك رأس الملفوف"، في إشارة إلى تصويت أطلقته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الساخرة قبل أيام، حول رأس من سيصمد أكثر، الملفوف أم ليز تراس، لينتصر بذلك رأس الملفوف.

Pretty good troll tbh — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2022

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كما افترض مدفيديف بسخرية أن تراس "تستحق جائزة نوبل في الاقتصاد لأسرع انهيار للشؤون المالية الوطنية".

استقالت ليز تراس بعد 44 يوما فقط على توليها منصب رئيسة وزراء بريطانيا، لتصبح رئاستها هي الأقصر في تاريخ البلاد.

المصدر: "نوفوستي"