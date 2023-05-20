المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء ملاحقة روسيا قضاتها

قالت جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إن روسيا "ترهب قضاة المحكمة ومدعيها العام بإدراجهم على قوائم المطلوبين"، معربة عن قلقها الشديد إزاء ذلك.

وجاء في بيان على موقع المحكمة الإلكتروني: "تستنكر رئاسة الجمعية أعمال الترهيب هذه والمحاولات غير المقبولة لتقويض صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم الدولية الأكثر خطورة والمعاقبة عليها ومنعها".

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة "باعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا.

وتتهم المحكمة موسكو "بترحيل الأطفال" الذين أنقذتهم القوات الروسية من القصف الأوكراني وأجلتهم إلى مناطق آمنة حررتها.

وباشرت لجنة التحقيق الروسية في أعقاب هذه الاتهامات، وقرار "اعتقال" بوتين، ملاحقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وروزاريو سالفاتوري أيتالا، وسيرخيو خيراردو أوغالدي غودينيز، والمدعي العام كريم أحمد خان.

وتتهم روسيا هؤلاء المطلبوين الثلاثة بتلفيق التهم والتحضير للهجوم على ممثل دولة أجنبية، وملاحقة شخص بريء عمدا وبصورة غير مشروعة.

المصدر: نوفوستي