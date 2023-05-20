ميلوني تختصر مشاركتها في قمة السبع بسبب الفيضانات في بلادها

أعلن مصدر دبلوماسي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ستختصر مشاركتها في قمة السبع في هيروشيما وتعود إلى البلاد للوقوف على سير مواجهة آثار الفيضانات التي أودت بحياة 14 شخصا.

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وضربت الفيضانات وهي الأسوأ في إيطاليا منذ قرن، منطقة إميليا رومانيا الزراعية والسياحية في شمال البلاد، حيث تساقطت خلال 36 ساعة، كميات من الأمطار توازي متساقطات ستة أشهر.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن ميلوني ستغادر هيروشيما ليل السبت وستتغيب عن اليوم الختامي للقمة الأحد.

وسبق للبيان الختامي للقمة أن صدر السبت، كما عقدت ميلوني اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي حل ضيفا على قمة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان وألمانيا وبريطانيا وكندا.

وأعرب قادة الدول الحاضرين في هيروشيما عن وقوفهم بجانب إيطاليا لمواجهة أزمة الفيضانات، بينما عرضت ميلوني صورا لآثار هذه الكارثة.

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتوفير كل مساعدة مفيدة لإيطاليا بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية بين البلدين اندلعت إثر انتقاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لميلوني بسبب قضايا الهجرة.

المصدر: أ ف ب