اختبار منظومة مضادة للمسيّرات في مطارات بولندا

أعلن مدير إدارة الطيران المدني في بولندا، بيوتر سامسون، أن المطارات البولندية تختبر منظومة مضادة للطائرات المسيّرة.

وقال المسؤول لوسائل الإعلام المحلية، يوم الجمعة، إنه "تجري في اثنين من المطارات البولندية اختبار منظومة الدفاع من الطائرات المسيرة، التي تعترض الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها بالقرب من الطائرات التي تنفذ الهبوط".

وأضاف: "يجب أن نضمن مئة بالمئة أن المنظومة ستكون عاملة، وأنها لن تمثل أي تشويش على المنظومات الأخرى للملاحة على متن الطائرات".

وأشار إلى أن المنظومة التي يجري اختبارها محلية الصنع.

ويأتي ذلك بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من طائرة لشركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" التي هبطت في وارسو يوم السبت الماضي، وطائرة مسيرة أخرى بالقرب من مطار مدينة كاتوفيتسي بجنوب بولندا بعد يومين من ذلك.

المصدر: نوفوستي