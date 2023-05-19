مجموعة السبع تعرب عن قلقها إزاء استعداد روسيا لإجراء تفجير نووي اختباري

أعربت دول مجموعة السبع خلال قمة هيروشيما، عن قلقها لإعلان روسيا عن استعدادها لإجراء تفجير نووي اختباري، ودعت جميع الدول إلى الالتزام بوقف مثل هذه التجارب.

وجاء في بيان المجموعة حول نزع السلاح النووي: "نحن ملتزمون بالمعايير الدولية ضد التجارب النووية حتى تصبح ملزمة قانونا".

وقال زعماء الدول السبع، إنه على جميع القوى النووية أن "تحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا" وتقديم بيانات عن ترساناتها النووية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "التهديد" النووي الروسي الذي تم الإعلان عنه في قمة هيروشيما، بالمثير للسخرية.

المصدر: RT + وكالات