شويغو يتفقد مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة "الشرق"

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتفقد إحدى تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" في اتجاه زابوروجيه بمنطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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واستمع شويغو إلى تقارير من قادة مجموعة (الشرق) والضباط في مركز القيادة حول الوضع الحالي، وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية المكلفة بها في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.

وأشار الوزير إلى الكفاءة العالية للكشف عن المعدات العسكرية للعدو وتدميرها، وإصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في الاتجاهات الرئيسية لمجموعة "الشرق". وأولى وزير الدفاع اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الشامل للقوات وضمان شروط الحركة الآمنة للأشخاص في المنطقة.

وكلف شويغو قادة مجموعة "الشرق" بمواصلة عمليات الاستطلاع النشط والشامل في المنطقة لكشف خطط العدو مقدما ومنع تنفيذها.

كذلك قدم وزير الدفاع سيرغي شويغو جوائز الدولة للبطولة في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وميداليات الشجاعة من وزارة الدفاع.

المصدر: نوفوستي