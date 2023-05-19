سفيرة أوكرانيا لدى "الناتو" تدعو إلى "عدم المبالغة" في تقييم الهجوم المضاد

دعت سفيرة أوكرانيا لدى حلف "الناتو" ناتاليا غاليبارينكو إلى عدم المبالغة في توقع الكثير من الهجوم المضاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته "يفروبيسكايا برافدا" عن غاليبارينكو من تصريحات خلال مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني LRT. حيث ترسل أوكرانيا إلى حلفائها الغربيين إشارات إلى عدم توقع الكثير من الهجوم المضاد وعدم اعتباره أمرا حاسما.

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وقالت غاليبارينكو: "قد تكون هناك حاجة لعدة هجمات مضادة، نحن لا نكشف عن هذا. سيكون هذا الهجوم المضاد مهما، لكن دعونا لا نركز عليه كثيرا، حتى لو لم يكن حجم الأراضي المحررة كبيرا".

وأضافت السفيرة في الوقت نفسه أنها لا ترى بعد أي ظروف مهيأة لمحادثات سلام مع روسيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم يستبعد وقت سابق أن يبدأ الهجوم المضاد من قبل القوات الأوكرانية خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي أشار فيه وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف إلى أنه يمكن توقع الهجوم بعد انتهاء الذوبان، فيما تخطط كييف لتوجيه عدة ضربات. وقد أشار الخبراء الذين قابلتهم "نوفوستي" إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة بين كييف وواشنطن، وهو ما يمكن أن يكون جزءا من حملة تضليل.

وكما قال قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، أبتي علاء الدينوف، فسيكون هذا الهجوم بمثابة "تغريدة البجعة" لأن القوات الأوكرانية لن يتبقى لدى القوات الأوكرانية احتياطيات بعده.

المصدر: نوفوستي