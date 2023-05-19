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إيران: إعدام 3 أشخاص على صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة

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إيران: إعدام 3 أشخاص على صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة
Legion-Media
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أعلنت السلطة القضائية في إيران صباح اليوم الجمعة عن إعدام ثلاثة رجال متهمين بارتكاب أعمال عنف دامية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي، رغم اعتراضات جماعات حقوق الإنسان.

وأعلن موقع "ميزان" التابع للقضاء الإيراني، إعدام ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

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واتهمتهم السلطات بقتل ضابط شرطة واثنين من أعضاء جماعة الباسيج شبه العسكرية في أصفهان في نوفمبر الماضي خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

تقول جماعات حقوقية إن الثلاثة تعرضوا للتعذيب وأجبروا على تقديم اعترافات متلفزة وحرموا من الإجراءات القانونية الواجبة.

وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرجال الثلاثة بعد ساعات من دعوة الخارجية الأمريكية للسلطات الإيرانية لعدم القيام بذلك.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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