واشنطن تدعو إيران إلى عدم تنفيذ أحكام إعدام بحق 3 متظاهرين

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إيران إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 رجال، وهم ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي، لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن "إعدام هؤلاء الرجال، بعد محاكمات اعتبرت على نطاق واسع أنها صورية، سيكون إهانة لحقوق الإنسان والكرامة في إيران وفي كل مكان".

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة "تنسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا لإدانة عمليات الإعدام وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وتابع: "من الواضح من هذه الواقعة أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئا من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي".

المصدر: CNN