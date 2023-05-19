البنتاغون يعلن عن خطأ في حساباته بشأن أسلحة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن خطأ حسابي بقيمة 3 مليارات دولار بشأن أسلحة لأوكرانيا، حيث استخدمت بشكل خاطئ تقييم المعدات الجديدة، بدلا من المعدات المستخدمة المأخوذة من المخزونات.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن البنتاغون قيم بشكل مبالغ عن طريق الخطأ قيمة الأسلحة التي أرسلها إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 3 مليارات دولار، وهو خطأ قد يؤشر لحاجة الوزارة إلى مطالبة الكونغرس بمزيد من الأموال لدعم كييف في المعركة هذا الربيع.

وأوضحت المصادر أنه تم استخدام قيمة أعلى، عن غير قصد، لبعض الأسلحة على الأقل التي أرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا، عبر اعتماد تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات، وأظهر التدقيق الداخلي لعمليات النقل إلى أوكرانيا الخطأ في مارس.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنتاغون الذي تبلغ ميزانيته السنوية حوالي 860 مليار دولار، يعاني منذ فترة طويلة من أخطاء محاسبية، ولم يسبق له إجراء تدقيق شامل على مستوى الأقسام، وحدث فشل في دراسة خارجية أجرتها عدة شركات العام الماضي.

وخصص البنتاغون أكثر من 44 مليار دولار للدعم العسكري لأوكرانيا منذ فبراير 2022، وكان أعلن في 9 مايو الحالي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار، تضمنت أنظمة دفاع جوي وذخيرة لمنظومات مضادة للطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وخدمات صور أقمار اصطناعية تجارية.

المصدر: وول ستريت جورنال+ الحرة