البنتاغون يدّعي إصلاح منظومة "باتريوت" التي دمّرها الجيش الروسي في كييف

زعمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، أنه تم إصلاح منظومة "باتريوت" التي أعلن الجيش الروسي تدميرها الليلة الماضية بصاروخ "كينجال" في كييف، ونشر مشاهد لاحتراقها.

وقالت: "تضرر أحد أنظمة "باتريوت" وقد تم إصلاحه الآن وعاد بالكامل إلى العمل".

وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت لكييف "بعض المساعدة" في إصلاح أنظمة الدفاع الجوي دون أن تحدد ماهية مشاركة الجانب الأمريكي.

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير خمس منصات إطلاق "باتريوت" بصاروخ "كينجال" فرط الصوتي، خلال ضربة صاروخية مكثفة من الجو والبحر على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بأوكرانيا شملت أوديسا، وتشيرنوفتسي، وجيتومر، وتشيرنيغوف، وكييف.

وبين المواقع التي ضربها الجيش الروسي، مخازن لأسلحة غربية جديدة تسلمتها كييف مؤخرا، وجسر التموين الرابط بين أوكرانيا ورومانيا عضو "الناتو"، الذي كانت تتدفق الأسلحة والذخائر الغربية عبره.

المصدر: نوفوستي