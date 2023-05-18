وزيرة الطاقة الأمريكية تتعرض لمحاولة اعتداء

تعرضت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، لمحاولة اعتداء خلال إلقائها كلمة في مؤتمر قمة "بوليتيكو" للطاقة بالعاصمة واشنطن.

وأفادت مراسلة وكالة "نوفوستي" في مكان الحدث، أنه "خلال خطاب غرانهولم في قمة "بوليتيكو" للطاقة، قاطعت مجموعة من حوالي عشرة أشخاص خطابها في القاعة، وبدأ العديد من المحتجين بشق طريقهم إلى المنصة. وتمكن أحدهم من الوصول إلى المنصة وهرع إلى غرانهولم، لكن تم إيقافه على بعد مترين من الوزيرة".

وتستضيف صحيفة "بوليتيكو" أول قمة لها على الإطلاق في مجال الطاقة يوم الخميس، لاستكشاف كيف تضع الولايات المتحدة نفسها في الوقت الذي تصطدم فيه الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ بالمنافسات التجارية الدولية والتوترات السياسية في الداخل.

ويناقش أعضاء اللجنة في القمة، بمن فيهم وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، جهود إدارة بايدن لاستخدام قانون البنية التحتية لعام 2021، وقانون الحد من التضخم للعام الماضي، واللوائح المقترحة حديثا لتقليل تلوث غازات الاحتباس الحراري، ونشر استخدام السيارات الكهربائية وتعزيزها، وصناعات جديدة مبنية حول الطاقة النظيفة.

المصدر: نوفوستي