85 قتيلا في مواجهات بين مربي ماشية ومزارعين في وسط نيجيريا

ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات التي جرت بين رعاة ومزارعين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من ثلاثين إلى 85، كما أعلن مسؤول محلي اليوم الخميس.

وصرح رئيس مجلس الحكم المحلي وزير دابوت دانيال لوكالة "فرانس برس" بأنه عقب الهجمات التي وقعت الاثنين الماضي في منطقة مانغو "انتشلت 85 جثة".

وتشهد المجتمعات الريفية عنفا وجرائم واسعة النطاق في شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تخطف عصابات مسلحة عشرات الأشخاص من القرى وتطالب بفديات مالية للإفراج عنهم.

وأعمال العنف في الأرياف هي أحد التحديات التي ستواجه الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، في اقتراع شابته اتهامات بالتزوير.

ويسعى الجيش النيجيري للتصدي لتمرد جهادي عنيف في شمال شرق البلاد وتوترات انفصالية في جنوبها الشرقي.

المصدر: "أ ف ب"