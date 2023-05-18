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المبعوث الصيني الخاص يعقد اجتماعات مع زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين

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المبعوث الصيني الخاص يعقد اجتماعات مع زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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التقى المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعقد اجتماعات مع مسؤولين آخرين.

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أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الخميس، حيث تابع: "خلال زيارة المبعوث الخاص لي هوي لأوكرانيا، التقى به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كما عقد اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين آخرين".

ووفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية، فقد قام المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي بزيارة كييف يومي 16 و17 مايو، وذكر أنه لا توجد طريقة موحدة لتسوية الأزمة الأوكرانية، إلا أن جمهورية الصين الشعبية سوف تساعد بطريقتها الخاصة في حل هذه الأزمة.

وقد أفيد في وقت سابق أن المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

المصدر: نوفوستي

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