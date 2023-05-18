المبعوث الصيني: لا دواء سحريا لعلاج أزمة أوكرانيا

صرح الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي بعد مفاوضات في كييف بأنه لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، وأنه يتعين على جميع الأطراف تهيئة الظروف للمفاوضات السلمية.

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وأفادت الخارجية الصينية في بيان لها اليوم الخميس، بأن لي هوى قام بزيارة أوكرانيا يومي 16 و17 مايو، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس مكتبه أندريه يرماك، ووزير الخارجية دميتري كوليبا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارات الدفاع والطاقة والبنية التحتية.

وحسب البيان، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضية التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والعلاقات الصينية الأوكرانية.

ونقل البيان عن لي هوى قوله: "لا يوجد دواء سحرى لحل الأزمة الأوكرانية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لمفاوضات السلام".

وحسب الخارجية الصينية، فقد أوضح لي هوى للجانب الأوكراني موقف بكين بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، حيث أكد المسؤول الصيني استعداد بلاده لمساعدة المجتمع الدولي في إيجاد "القاسم المشترك الأكبر" لتسوية الأزمة الأوكرانية على أساس الموقف الذي حدده الجانب الصيني في وقت سابق، وبذل جهودها الخاصة لوقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن وإعادة السلام.

أعلنت الخارجية الصينية في وقت سابق أن الجولة الأوروبية التي انطلق فيها لي هوي في 15 مايو لبحث سبل تسوية النزاع في أوكرانيا، ستشمل أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، بالإضافة إلى بروكسل.