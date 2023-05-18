وسائل إعلام: المبعوث الصيني للشؤون الأوراسية يزور بروكسل قبل موسكو

كشفت مصادر مطلعة أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، يخطط لزيارة بروكسل قبل توجهه إلى موسكو كجزء من جولة أوروبية لحل النزاع في أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية، زار لي هوي أوكرانيا، والتقى خلال زيارته بوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وبحسب الوزارة، أعرب كوليبا عن رفض كييف، للمقترحات التي من شأنها أن تتضمن خسارة جزء من الأراضي أو تجميد الصراع.

ووفقا لصحيفة South China Morning Post، أن "لي هوي.. يعتزم زيارة مسؤولين في قلب الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت الأسبوع المقبل قبل مغادرته متوجها إلى موسكو". يشار إلى أن بروكسل لم يرد ذكرها في جدول جولة المبعوث الخاص التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الصينية.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يلتقي بالمدير الإداري لآسيا وأوقيانوسيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، غونار ويغاند، في العاصمة البلجيكية.

وكتبت الصحيفة، أنه يجب على لي هوي العودة إلى بولندا من أوكرانيا، في 18 مايو، والبقاء هناك حتى 21 مايو.

المصدر: نوفوستي