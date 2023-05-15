وسائل إعلام: المبعوث الصيني للأزمة الأوكرانية يزور كييف الثلاثاء

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في سلطات كييف أن الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية لي هوي، الذي يبدأ جولة أوروبية في 15 مايو لحل النزاع في أوكرانيا، سيزور كييف غدا.

وقال المصدر للوكالة الفرنسية: "سيكون في كييف يومي 16 و 17 مايو".

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ويبدأ الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، السفير الصيني السابق لدى روسيا، لي هوى، جولة أوروبية في 15 مايو لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، عن الجولة المقررة للممثل الخاص لجمهورية الصين الشعبية في وقت سابق.

ووفقا له، فإنه ابتداء من 15 مايو، سيزور لي هوى خمس دول، بما في ذلك أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، للتباحث مع جميع الأطراف حول حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

في نهاية أبريل، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي. وقال الأخير إن المحادثة كانت طويلة وغنية بالمعلومات، كما أعلن عن تعيين سفير أوكراني لدى الصين.

وخلال المحادثة، قال بينغ إن بلاده سترسل ممثلا حكوميا خاصا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لتبادل وجهات النظر بالتفصيل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وصرح يو جون، نائب مدير إدارة دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في وقت لاحق، بأن وفدا خاصا لحل الأزمة الأوكرانية سيرأسه الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، السفير الصيني السابق لدى روسيا. لي هوي.

المصدر: نوفوستي