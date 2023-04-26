بكين تؤكد تعيين مبعوث خاص بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

أكدت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن لي هوي الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية، السفير السابق لدى روسيا، سيرأس وفدا خاصا لحل الأزمة في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق اليوم أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ذكر خلالها رئيس الصين أنه سيرسل ممثلا حكوميا خاصا لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى للتشاور بشكل مستفيض حول التسوية السياسية.

وخلال مؤتمر صحفي خاص عقد في بكين إثر محادثة شي وزيلينسكي، أجاب يو جون، نائب مدير إدارة آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في الخارجية الصينية، بـ"نعم" للصحفيين عندما طلب أحدهم تأكيد ما إذا كان لي هوي سيرأس الوفد الخاص.

يذكر أن لي هوي شغل منصب سفير الصين لدى روسيا في الفترة بين عامي 2009 و2019.

المصدر: "نوفوستي"