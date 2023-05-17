الخارجية الروسية تعلق على الاحتجاج الفنلندي على تجميد حسابات دبلوماسييها في موسكو

علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات السلطات الفنلندية المناهضة لتجميد روسيا لحسابات البعثات الدبلوماسية الفنلندية لدى موسكو.

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن السلطات الفنلندية تدلي بتصريحات "صاخبة" اعتراضا على تجميد روسيا لحسابات السفارة الفنلندية لدى موسكو، متناسبة مع ما فعلته بحق السفارة والبعثة الدبلوماسية الروسية لدى هلسنكي.

وأضافت زاخاروفا: "المدهش في الأمر أنه عندما بدأت السلطات الفنلندية بالتعليق على الوضع برمته وحول تجميدنا لحسابات دبلوماسييها، نسيت تماما ما فعتله بحق البعثات الدبلوماسية الروسية في هلسنكي، يالها من ذاكرة قصيرة المدى".

وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق، تجمد موسكو للحسابات المصرفية للبعثات الدبلوماسية الفنلندية في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تجميد حسابات الدبلوماسيين الفلنديين في روسيا، جاء ردا على تجميد هيئة تحصيل الديون الفنلندية التابعة لبنك "نورديا" لحسابات المركز الروسي للعلوم والثقافة (RCSC) في هلسنكي.

المصدر: نوفوستي