بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن وارسو سلمت معظم طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي في تصريح اليوم الأربعاء: "لقد سلمنا كل طائراتنا من طراز ميغ-29 تقريبا إلى أوكرانيا، وهو ما طلبت منا كييف القيام به".

وأوضح أنه قد تكون هناك صعوبات في إرسال المركبات المتبقية، فهي مجهزة وفق معايير الناتو و"في هذا الصدد، فإنها تخدم أمن الناتو".

وأشار الرئيس البولندي إلى أن بلاده تمتلك عددا صغيرا من طائرات "إف-16" الأمريكية، لكن لا يوجد حديث عن نقلها إلى كييف.

وخلص دودا إلى أن وارسو مستعدة في الوقت نفسه لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام هذا النوع من المقاتلات.

وكان الرئيس البولندي قد أعلن في بداية أبريل الماضي، خطط بلاده لتزويد أوكرانيا بـ 14 مقاتلة من طراز "ميغ-29".

المصدر: نوفوستي