رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول تبرير تصريحاته بشأن قتل الروس

حاول رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، تبرير تصريحاته الأخيرة بشأن قتل الروس في أي مكان بالعالم، زاعما أنه قصد "مجرمي الحرب".

وقال بودانوف، خلال مقابلة نشرت على قناة آيسلندا على "يوتيوب": "هذه نسخة غير كاملة لما تحدثت عنه.. تم اقتطاعه، إذا جاز التعبير، الشيء الأكثر أهمية - الروس من مجرمي الحرب".

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وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، صرح في وقت سابق ل"ياهو نيوز" بأنهم "قتلوا وسيستمرون في قتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا"، وذلك في سياق رده على سؤال حول تورط محتمل للجانب الأوكراني في مقتل الخبيرة السياسة الروسية، داريا دوغينا، مطالبا بـ"وقف الحديث في هذا الموضوع".

من جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، حول قتل الروس بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن هذه التصريحات بمثابة تأكيد مباشر، على أن نظام كييف لا يرعى نشاطا إرهابيا فحسب، بل العقل المدبر له.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستتابع باهتمام ردود أفعال الدول الأخرى على التصريحات التي أدلى بها بودانوف، موضحا أن موسكو تتوقع إدانة هذه التصريحات.

المصدر: سبوتنيك