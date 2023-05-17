"لو فيغارو": زيلينسكي يخشى الهجوم المضاد بسبب الإنهاك في صفوف قواته

قالت صحيفة "لو فيغارو" في تقرير إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، يخشى شن هجوم مضاد بسبب إرهاق الأوكرانيين وحالة الإنهاك في صفوف قواته.

وقال كاتب المقال رينو جيرارد، إن "زيلينسكي لديه الوسائل لشن هجوم مضاد ضخم، لكنه مجبر على انتظار الوقت المناسب، لأن الهجوم المبكر سيكلف الأوكرانيين الكثير".

وأضاف أن زيلينسكي في حالة من الخوف وعدم اليقين، بسبب جيشه ومواطنيه المنهكين بعد 15 شهرا من الصراع.

كما وصف جيرارد الصراع الأوكراني بأنه "القضية رقم واحد" بالنسبة للدول الغربية، مضيفا أن زيلينسكي يسعى من خلال زياراته، إلى "تعزيز الدعم الغربي طويل الأمد".

وفي الوقت الذي يصرح فيه السياسيون الغربيون باستمرار عن عزمهم إلحاق هزيمة بروسيا من خلال ضخ الأسلحة في أوكرانيا ودعم كييف، أكد الكرملين أن المساعدة العسكرية لن تحل الصراع بشكل أساسي، ولن تغير في الواقع لكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي