الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو (فيديو)

ضبطت قوات الأمن الروسي في مطار ديموديدوفا في موسكو شخصا حاول تهريب 24 كغ من الذهب.

وجاء في بيان السلطات، "تم إحباط محاولة تهريب ذهب إلى خارج روسيا في مطار دوموديدوفو الدولي. وتبين أن الشخص الذي حاول مغادرة الأراضي الروسية لديه سبائك من الذهب مخبأة في أمتعته الشخصية بوزن إجمالي يبلغ أكثر من 24 كيلوغراما، قيمتها المقدرة تتجاوز 126 مليون روبل".

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وتم إدراج القضية تحت بند تهريب سلع وموارد ذات أهمية استراتيجية (الجزء 1 من المادة 226.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). وتم اعتقال الرجل.

المصدر: نوفوستي