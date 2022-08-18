اعتقال مهربين بمطار فنوكوفو الروسي بحوزتهم 225 كيلوغراما من الذهب

أعلنت إدارة الجمارك الروسية عن اعتقال 6 أشخاص مهربين في مطار فنوكوفو بغرب العاصمة موسكو، بحوزتهم 225 كيلوغراما من الذهب كانوا ينوون تهريبها إلى الإمارات.

وبحسب بيان لإدارة الجمارك الروسية تقدر قيمة الذهب الذي تمت مصادرته بـ800 مليون روبل (الدولار 60 روبلا).

وجاء في البيان أن "ضباط الجمارك لم يسمحوا بتهريب سبائك ذهب بقيمة 800 مليون روبل إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم احتجاز 225 كيلوغراما من الذهب و6 أشخاص في مطار فنوكوفو".

وقالت إدارة الجمارك إن المهربين انقسموا إلى مجموعتين لتهريب 45 سبيكة، مضيفة أن أول رحلة كانت متجهة إلى يريفان، وأن اختيار هذه الوجهة لم يكن صدفة لأن أرمينيا عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولا يتم تنفيذ الرقابة الجمركية على الركاب.

وأضافت أن المجموعة الثانية كانت متوجهة إلى دبي، بصفة سائحين، مروا عبر منطقة المراقبة الجمركية بأمتعة يدوية فارغة.

وأوضحت أن المهربين بعد كل الفحوصات، التقوا في المنطقة المحايدة بالمطار، وتبادلوا الحقائب وهموا بالصعود إلى الطائرة، قبل أن يتم القبض عليهم.

المصدر: نوفوستي