دعت المفوضية الأوروبية إلى إنفاق المزيد من الأموال على ما أسمته "مكافحة المعلومات المضللة" بسبب "التأثير المتزايد لـ RT في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ألمانيا".

واشتكت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية فيرا يوروفا، في مقابلة مع بيلد، من أن روسيا "تستثمر المليارات في دعايتها"، وأن أوروبا "لا تفعل شيئا تقريبا لمواجهة ذلك".

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وقالت يوروفا، "هناك تصور متزايد في كثير من البلدان بأن روسيا ليست معتدية، بل ضحية. ألمانيا مهمة بشكل خاص بالنسبة لموسكو، حيث توجد دمى روسية.. إنهم يعلمون أنهم إذا كسروا ألمانيا فإنهم سيضعفون الاتحاد الأوروبي بأكمله. يجب أن تكون ألمانيا غير قابلة للتدمير".

ووصفت السياسيين الراديكاليين من اليسار واليمين في ألمانيا بـ "جنود حرب المعلومات".

المصدر: RT