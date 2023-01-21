هيئة تحرير RT France تدين إسكات السلطات الفرنسية لوجهات النظر البديلة

أدانت هيئة تحرير قناة RT France، تصرفات السلطات الفرنسية، تحت مسمى "الرقابة"، لإسكات وجهات النظر البديلة، بعد حظرها حسابات القناة المصرفية.

وأعربت مديرة القناة، كسينيا فيدوروفا، عن إدانة هيئة تحرير RT France بأكملها، هذه الرقابة الصارخة والموافقة الضمنية للصحفيين الفرنسيين الرئيسيين.

كما أشارت، إلى أن إدارة القناة تحاول العمل على إلغاء حظر الحسابات، وأوضحت أنه إذا لم يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، سيتم تصفية وسائل الإعلام لدى القناة بموجب القانون الفرنسي بسبب نقص الأموال، الأمر الذي يمنع القناة من مواصلة أنشطتها العادية.

وأضافت، قامت الحكومة الفرنسية، بحظر حساباتنا المصرفية، بذريعة حزمة العقوبات التاسعة للاتحاد الأوروبي، التي لم تكن تشمل قناتنا حتى.

وقالت فيدوروفا: "بعد خمس سنوات من العمل الشاق، حققت السلطات الفرنسية هدفها، تم إغلاق RT France.. تحت ستار الحزمة التاسعة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي لا تشمل حتى قناتنا التلفزيونية.. قررت وزارة الخزانة العامة تجميد الحسابات المصرفية لـ RT France، مما يجعل من المستحيل مواصلة أعمالنا".

المصدر: RT