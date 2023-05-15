وزيرة الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من 1 يونيو

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الإثنين إن بيانات جديدة أكدت صحة تحذيرها السابق من احتمال أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتبارا من الأول من يونيو.

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وجاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "ما زالت تقديراتنا تفيد بأن الخزانة لن تتمكن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيو، وبشكل محتمل في الأول من يونيو".

يذكر أن الديون الأمريكية تجاوزت منذ يناير الماضي السقف المحدد رسميا عند مستوى 31.4 تريليون دولار، ما تطلب من الخزانة الأمريكية اتخاذ خطوات عاجلة لمواصلة التعاملات المالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بادين أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي يوم الثلاثاء 16 مايو لبحث منع التخلف عن سداد الديون الحكومية.

وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين في مدينة فيلادلفيا، يوم الاثنين، أنه سيعقد هذا اللقاء، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن سير المشاورات حول زيادة سقف الدين الحكومي.

وتطالب الإدارة الأمريكية الكونغرس بزيادة سقف الديون، فيما يطرح الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب شرط تقليص نفقات الميزانية لزيادة سقف الدين.

ورفضت الإدارة الأمريكية شروط الجمهوريين، مطالبة النواب بزيادة سقف الدين دون أي شروط مسبقة، ومناقشة تقليص النفقات في وقت لاحق.

المصدر: "أ ف ب" + "تاس"