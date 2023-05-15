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بايدن يلتقي ماكارثي غدا الثلاثاء لبحث ملف سداد الديون

مال وأعمال

بايدن يلتقي ماكارثي غدا الثلاثاء لبحث ملف سداد الديون
AP Patrick Semansky
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي يوم الثلاثاء 16 مايو لبحث منع التخلف عن سداد الديون الحكومية الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين في مدينة فيلادلفيا، يوم الاثنين، أنه سيعقد هذا اللقاء، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن سير المشاورات حول زيادة سقف الدين الحكومي.

يذكر أن الديون الأمريكية تجاوزت منذ يناير الماضي السقف المحدد رسميا عند مستوى 31.4 تريليون دولار، ما تطلب من الخزانة الأمريكية اتخاذ خطوات عاجلة لمواصلة التعاملات المالية.

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وتطالب الإدارة الأمريكية الكونغرس بزيادة سقف الديون، فيما يطرح الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب شرط تقليص نفقات الميزانية لزيادة سقف الدين.

ورفضت الإدارة الأمريكية شروط الجمهوريين، مطالبة النواب بزيادة سقف الدين دون أي شروط مسبقة، ومناقشة تقليص النفقات في وقت لاحق.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون الفدرالية بحلول 1 يونيو المقبل إن لم يتم الاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس.

المصدر: تاس

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