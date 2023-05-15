كييف: لا توجد ذخائر يورانيوم في مستودعاتنا المحترقة في ترنوبل

أكد رئيس الإدارة الإقليمية في ترنوبل، فلاديمير تروش، أنه لا توجد مستودعات ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب أو مستنفد في المدينة، وذلك تعليقا على الحرائق التي وقعت في المدينة.

في وقت سابق يوم الاثنين، ذكرت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية أنه تم إخماد حرائق في مبنيين للمستودعات في مدينة ترنوبل في 14 مايو، وامتد الحريق على مساحة إجمالية 400 متر مربع.

وقال ترش في إيجاز لمجلس الدفاع الإقليمي في فيديو عبر صفحته على "فيسبوك": "في وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، تنشر معلومات تفيد بوجود مستودع ذخيرة في ترنوبل يحتوي على يورانيوم مستنفد ومخصب. هذا الكلام عار من الصحة.. وأؤكد رسميا: لم تنفجر أي ذخيرة باليورانيوم المخصب واليورانيوم المنضب. خلال القصف الصاروخي".

وبحسبه فإن الوضع البيئي في المدينة والمنطقة مستقر، وكانت هناك رائحة قوية في الهواء بسبب احتراق مواد من البلاستيك.

وفي وقت سابق، أرسلت لندن إلى كييف آلاف القذائف لدبابات "تشالنجر 2"، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، دون الاكتراث أو تعقب عمليات استخدام هذه الذخيرة والقذائف.

وفي وقت سابق، أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في تعليقه على نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، إلى أن هذا من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن تداركه للناس والمدنيين.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي