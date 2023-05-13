انفجارات ضخمة وحريق في مقاطعة ترنوبل بأوكرانيا وتأكيد إصابة المنطقة الصناعية

دوت صافرات الإنذار بوقوع غارات في مقاطعة ترنوبل غربي أوكرانيا، أعقبتها سلسلة من الانفجارات وفي محيط كييف، في الوقت الذي أعلنت حالة التأهب الجوي مساء يوم السبت في معظم مناطق البلاد.

وكتب رئيس مجلس مقاطعة ترنوبل ميخائيل غولوفكو في قناته على "تيلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، هناك وصول إلى المنطقة الصناعية في ترنوبل".

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هذا وقد ظهرت لقطات لحدوث انفجارات ضخمة وحريق في المدينة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية، في الوقت الذي حثّت فيه السلطات المحلية على عدم نشر مثل هذه المواد.

بدورها، أبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف عن عمل أنظمة الدفاع الجوي في محيط المدينة.

وأفادت صحيفة "زيركلا نيديلي" بسماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة كييف.

إلى ذلك، تم إعلان حالة التأهب بوجود غارات جوية في جميع مناطق البلاد، في حين لم يتم تشغيل صافرات الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك وزابوروجيه التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية.

المصدر: تاس