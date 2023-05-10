صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات تشرنيغوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد وخاركوف ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

المصدر:نوفوستي