نيبينزيا: منذ 2014 والغرب لا يهتم بمصير الشعب الأوكراني وسكان دونباس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الغرب لا يأبه بمصير الشعب الأوكراني وسكان دونباس، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان منذ بدء أحداث العام 2014.

وأوضح نيبينزيا في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أنه خلال ترؤس روسيا لمجلس الأمن الشهر الماضي، لم تدع أية جهة لعقد اجتماعات حول الوضع في أوكرانيا، وفجأة "قفز" هذا الاهتمام عقب انتهاء مدة رئاستها.

وأضاف: "لا يوجد قلق صادق حول مصير المواطنين القاطنين في الأراضي الأوكرانية، وتحديدا في الأراضي المحررة في دونباس، والأسوأ من ذلك أن الغرب لم يهتم بأحوال المدنيين هناك منذ العام 2014".

المصدر: تاس