موسكو: محاولات جرّ البوسنة والهرسك إلى "الناتو" ستترتب عليها عواقب كارثية

أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى محاولات الغرب لجرّ البوسنة والهرسك إلى حلف "الناتو"، رغم معارضة شعبي البلدين لمثل هذه الخطوة.

وأضاف نيبينزيا اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "هدف الاستراتيجية الغربية واضح تماما ولا ينبغي أن يكون مضللا، فمن خلال الأدوات غير القانونية لمكتب الممثل السامي، يفترض إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري على جميع المستويات الرسمية في البوسنة والهرسك، لتدمير نظام التوازن الإثني، وضمان انضمامهما لحلف "الناتو" ونشر قواته على حدودهما بما يخالف إرادة شعبي البلدين".

وأكد أن نتيجة مثل هذه السياسة ستكون "كارثية" على المنطقة وأوروبا بأسرها، مشددا على أنه لا يمكن لمجلس الأمن غض الطرف عن الفوضى التي تحدث في البوسنة والهرسك.

المصدر: تاس