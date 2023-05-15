ستولتنبيرغ يعلن ترك منصبه في نهاية فترة ولايته

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين أنه يعتزم ترك منصبه بعد انتهاء فترة ولايته في خريف 2023.

وقال ستولتنبيرغ في "قمة الديمقراطية" في كوبنهاغن ردا على سؤال صحفي حول ذلك، "لقد أوضحت أنه ليس لدي أي خطط أخرى".

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كما أعرب ستولتنبيرغ عن ثقته في أن دول الحلف ستكون قادرة على إيجاد "خليفة ممتاز" ليحل محله.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو لوكالة DPA في 12 فبراير إن ستولتنبرغ لم يكن ينوي تمديد فترة ولايته، التي تنتهي في سبتمبر 2023.

وتم تمديد فترة ولايته ثلاث مرات وعمل أمينا عاما لما يقرب من تسع سنوات.

المصدر: تاس