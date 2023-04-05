"بوليتيكو" تكشف مواصفات المرشح لمنصب الأمين العام للناتو

ذكرت "بوليتيكو" أن المسؤولين الغربيين يرون أن الأمين العام القادم لحلف الناتو يجب أن يكون أوروبيا يمكنه التعاون مع أي إدارة في واشنطن ودعم أوكرانيا، ولكن ليس بشكل عدواني للغاية.

وقال مسؤولون للصحيفة: "ينبغي أن يكون الرئيس القادم للناتو أوروبيا يمكنه العمل عن كثب مع أي شخص في البيت الأبيض يجب على الرئيس القادم لحلف شمال الأطلسي أن يدعم أوكرانيا، لكن لا يجب أن يكون عدوانيا جدا حتى لا يخيف الدول التي تخشى استفزاز روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمرشح مصداقية وأن يكون قادرا على حشد الدعم بالإجماع من 31 عاصمة، وخاصة واشنطن".

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وينس ستولتنبرغ هو الأمين العام الحالي للتحالف، منذ ما يقرب من تسع سنوات. وكانت آخر مرة تم فيها تمديد فترة ولايته في مارس من العام الماضي حتى نهاية سبتمبر 2023.

ترجيحات بتعيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كأمين للناتو

وتلفت الصحيفة أنه لدى أورسولا فون دير لاين علاقة عمل جيدة مع واشنطن. وهي وزيرة دفاع سابقة. وبصفتها رئيسة للمفوضية الأوروبية، فإنها تتمتع بخبرة في العمل مع معظم رؤساء حكومات الناتو. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اختيارها، فإنها ستصبح أول قائدة للتحالف على الإطلاق.

إلا أنه بالمقابل تلفت الصحيفة إلى أن ستولتنبرغ سيغادر منصبه في سبتمبر 2023 في حين لا يتوقع البعض استقالة أورسولا قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في نهاية عام 2024.

وقال أحد كبار مسؤولي المفوضية، الذي تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته: "لا أعتقد أنها ستنتقل إلى أي مكان قبل نهاية ولايتها".

ورجحت الصحيفة بأن رئيس الناتو الحالي قد يطلب منه البقاء، على الأقل لفترة أطول قليلا، للسماح لمرشح مثل فون دير لاين بالحضور في مرحلة لاحقة.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير: "إذا تم تمديد فترة ستولتنبرغ حتى الصيف المقبل، فإن ترشيح أورسولا فون دير لاين سيبدو منطقيا".

المصدر: بوليتيكو