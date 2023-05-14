الأمم المتحدة تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى احترام وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه مساء السبت، بعد جولة قتالية استمرت خمسة أيام.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "يرحب الأمين العام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بشأن وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة. ويدعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار".

وأعلنت إسرائيل، شن عملية "الدرع الواقية" العسكرية لتدمير القيادة والبنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ليلة الثلاثاء 9 مايو الجاري، لتقابله الفصائل الفلسطينية بعملية "ثأر الأحرار".

وخلال هذه الجولة التي استمرت خمسة أيام، تم إطلاق نحو ألف صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وردت إسرائيل بمئات الغارات من سلاح الجو على أهداف عسكرية ومدنية داخل القطاع.

ووفقا لآخر التقارير، أدى هذ التصعيد إلى مقتل 33 فلسطينيا بسبب الغارات الإسرائيلية، من بينهم عدد من كبار قادة الجهاد الإسلامي.

المصدر: نوفوستي