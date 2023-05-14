"فاغنر" تتقدم وتفرض سيطرتها في أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 130 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 91 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 130 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 91 ألف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.69 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ومن أصل 29 مبنى متعدد الطوابق متبقيا تحت سيطرة العدو، بقي فقط 20 مبنى يستخدمها العدو كأوكار له".

مؤكدا على أن "المجموعات الهجومية تنفذ مهام السيطرة النهائية على مدينة باخموت، وكذلك العمل على تغطية الأجنحة، حيث تتمركز القوات لقمع محاولات الاختراق".

ويوم أمس الجمعة، تقدمت قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة مسافة 550 مترا مربعا في أرتيوموفسك، من الجهة اليمنى. وأضاف مؤسس "فاغنر": "بقي أقل من 1.75 كيلومتر مربع في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: RT