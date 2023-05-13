قوات "فاغنر" تواصل تقدمها وسيطرتها على الأراضي في أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت اليوم لمسافة تصل إلى 550 مترا في اتجاهات مختلفة.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 550 مترا، وسيطرت على مساحة أراض إجمالية في مدينة أرتيوموفسك وصلت إلى 216 ألف متر مربع".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.75 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ومن أصل 48 مبنى متعدد الطوابق، بقي فقط 29 مبنى يستخدمها العدو كأوكار له".

وقامت وحدات المدفعية التابعة للشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، والأفراد المخصصون في باخموت، بإغلاق فجوة في منطقة سد بيركوفسكي لتغطية الأجنحة حتى تحرير كامل المدينة.

ويوم أمس الجمعة، تقدمت قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة مسافة 400 متر مربع في أرتيوموفسك، من الجهة اليمنى. وقال بريغوجين: "تقدمت قوات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، مسافة 400 متر، وبلغت المساحة التي تم السيطرة عليها 132 ألف متر مربع".

وأضاف مؤسس "فاغنر": "بقي أقل من 2 كيلومتر مربع في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: RT