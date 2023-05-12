بريغوجين: أقل من كيلومترين فقط تفصلنا عن السيطرة الكاملة على أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث لم يتبقّ سوى أقل من 2 كلم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.

وتقدمت قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة مسافة 400 متر مربع في أرتيوموفسك، من الجهة اليمنى. وقال بريغوجين: "تقدمت قوات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، مسافة 400 متر، وبلغت المساحة التي تم السيطرة عليها 132 ألف متر مربع".

وأضاف مؤسس "فاغنر": "بقي أقل من 2 كيلومتر مربع في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

وبشكل إجمالي "خلال النهار، بلغ تقدم خطوط التماس أكثر من 600 متر، وبلغت مساحة الأراضي التي تم السيطرة عليها 172 ألف متر مربع".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت.. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا".

من جانب آخر، وجه عسكريون أوكرانيون نداء إلى قادتهم، يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.

المصدر: RT