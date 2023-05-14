نتنياهو: إسرائيل تسعى لتوريد الغاز لأوروبا عبر قبرص

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، بأن بلاده تعتزم العمل في مشروع لتزويد أوروبا بالغاز عبر قبرص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اتفق مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الذي التقى به يوم الخميس، على مواصلة تطوير التحالف الإسرائيلي - القبرصي - اليوناني لديمقراطيات الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو: "التحالف الذي أنشأناه قبل بضع سنوات يحمل آفاقا مهمة للغاية، خاصة بالنسبة لمكانة إسرائيل كقوة طاقة. والمشروع الذي ركزنا عليه هو توريد الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر خط أنابيب غاز من حقول الغاز لدينا إلى معمل تسييل الغاز الذي سيتم بناؤه في قبرص. سيأخذ هذا الرابط الاقتصاد الإسرائيلي إلى المستوى التالي ويعزز مكانة إسرائيل كمورد دولي مهم للطاقة".

ووفقا لنتنياهو، فإن تنظيم توصيل فعال وغير مكلف للغاز من إسرائيل إلى أوروبا سيعزز بشكل كبير موقف بلاده.

وفي يناير 2020، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​(EastMed)، حيث تم التخطيط من خلال خط أنابيب الغاز هذا لتزويد ناقلات الطاقة من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي وحقل "أفروديت" القبرصي عبر جزيرتي قبرص وكريت إلى البر الرئيسي لليونان، وفي المستقبل لنقل الغاز إلى إيطاليا.

ودعمت الولايات المتحدة في البداية المشروع بشكل نشط لأنه أدى إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وتقليص وجود روسيا في المنطقة، لكنها سحبت دعمها بعد ذلك، موضحة ذلك لأسباب بيئية، والفشل المالي للمشروع وتتحدث تركيا عن حقيقة أن خط الأنابيب سيخلق توترا في المنطقة، حيث عارضت بناءه.

المصدر: نوفوستي